НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 сентября, 14:08

ЦСКА обыграл "Крылья Советов" и догнал "Зенит" в РПЛ

Московский ЦСКА обыграл самарские "Крылья Советов" в выездном матче восьмого тура РПЛ со счётом 1:0.

Автором единственного гола встречи стал защитник красно-синих Игорь Дивеев, отличившийся ближе к концу второго тайма. Отметим, что после лечения на поле в составе самарцев вернулся 17-летний Сергей Пиняев.

"Краснодар" победил "Сочи" и догнал в таблице РПЛ лидирующий "Зенит"

"Краснодар" победил "Сочи" и догнал в таблице РПЛ лидирующий "Зенит"

Благодаря этой победе ЦСКА имеет в турнирной таблице 17 очков. По этому показателю команда Владимира Федотова догнала "Зенит" и "Краснодар", однако у петербуржцев имеется игра в запасе. "Крылья Советов" же идут на 9-м месте, имея в активе девять баллов.

Обложка ©

ПФК "Крылья Советов"

Шамиль Гаджиев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров