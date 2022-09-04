ЦСКА обыграл "Крылья Советов" и догнал "Зенит" в РПЛ
Московский ЦСКА обыграл самарские "Крылья Советов" в выездном матче восьмого тура РПЛ со счётом 1:0.
Автором единственного гола встречи стал защитник красно-синих Игорь Дивеев, отличившийся ближе к концу второго тайма. Отметим, что после лечения на поле в составе самарцев вернулся 17-летний Сергей Пиняев.
Благодаря этой победе ЦСКА имеет в турнирной таблице 17 очков. По этому показателю команда Владимира Федотова догнала "Зенит" и "Краснодар", однако у петербуржцев имеется игра в запасе. "Крылья Советов" же идут на 9-м месте, имея в активе девять баллов.
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ПФК "Крылья Советов"