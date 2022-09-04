В МЧС Казахстана назвали возможную причину лесных пожаров

Причиной возникновения масштабных лесных пожаров в Костанайской области на севере Казахстана мог стать человеческий фактор. Об этом на брифинге заявил глава МЧС республики Юрий Ильин.

"Подразделениями МВД проводятся уже дознания по факту возможных причин возгорания. Нельзя исключать в том числе, что это был человеческий фактор. Прежде всего потому, что никаких природных явлений в виде грозовых разрядов у нас в предыдущие дни не происходило. Рассматривать будут различные версии", — сказал он.

По словам министра, к вечеру 4 сентября тушение пожаров завершилось, удалось ликвидировать почти все очаги возгорания в населённых пунктах. В настоящий момент МЧС активно работает по снижению возгораний в лесной зоне. Ильин отметил, что обстановка сейчас стабильная и контролируемая, нет риска распространения возгорания на жилые массивы. Всего в борьбе с пожарами задействовано более 1400 человек и 190 единиц техники.

"Наращивание группировки происходит путём привлечения в том числе авиационной техники, на сегодняшний день работает семь воздушных судов", — отметил Ильин.