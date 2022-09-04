Посол США в России Салливан завершил работу и покинул Москву

Посол США в России Джон Салливан завершил работу и покинул Москву, его обязанности временно будет исполнять заместитель Элизабет Руд. Об этом сказано в заявлении американской дипмиссии.

"Посол США в Российской Федерации Джон Дж. Салливан завершил свою работу в качестве посланника США и сегодня покинул Москву", — говорится в записи.

До прибытия преемника посла Салливана обязанности поверенного в делах Посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд.

Салливан занял должность в декабре 2019 года. После отъезда из столицы РФ дипломат завершит сорокалетнюю карьеру на государственной службе, в течение которой работал при пяти президентах США, включая должность заместителя государственного секретаря США, руководящие посты в министерствах юстиции, обороны и торговли США.