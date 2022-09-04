На севере Казахстана объявлен режим ЧС из-за бушующих лесных пожаров
В Костанайской области Казахстана объявлен режим чрезвычайной ситуации местного масштаба из-за крупных лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба областного акимата (мэрии).
"На сегодняшний день объявлен режим ЧС местного масштаба по Костанайской области", — сказано в записи.
С резерва акимата направлены средства для оказания помощи пострадавшим, в первую очередь для предоставления мест проживания и питания. Как уточнил глава региона Архимед Мухамбетов, у людей будет выбор между строительством нового дома и получением компенсации. Многие эвакуированные граждане, убедившись в безопасности, возвращаются к своим домам либо уезжают к родственникам, добавили в пресс-службе. На данный момент в эвакуационных пунктах остаётся около 200 человек.
Также в ближайшие дни общественность региона планирует создать фонд, с помощью которого казахстанцы могут оказывать поддержку жителям, чьи дома сгорели при пожарах.
Лайф напоминает, в результате масштабных лесных пожаров в Костанайской области на севере Казахстана погиб один человек, десять пострадали, в том числе один несовершеннолетний и три сотрудника МЧС.
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