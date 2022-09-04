Сенатор Карасин назвал угрозы тюрьмой за участие в референдумах "демократией по-киевски"

Угрозы властей Киева сажать в тюрьму за участие в референдуме за объединение с РФ демонстрируют настоящую "демократию по-киевски". Об этом в телеграм-канале заявил глава международного Комитета Совфеда Григорий Карасин.

"Вот она — демократия по-киевски! Странно, что расстрелом своим гражданам не грозят!" — написал сенатор.