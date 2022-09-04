Сенатор Карасин назвал угрозы тюрьмой за участие в референдумах "демократией по-киевски"
Угрозы властей Киева сажать в тюрьму за участие в референдуме за объединение с РФ демонстрируют настоящую "демократию по-киевски". Об этом в телеграм-канале заявил глава международного Комитета Совфеда Григорий Карасин.
"Вот она — демократия по-киевски! Странно, что расстрелом своим гражданам не грозят!" — написал сенатор.
Ранее сообщалось, что Киев пригрозил тюрьмой жителям освобождённых районов страны за участие в референдумах за объединение с Россией на украинской территории. По словам вице-премьера Ирины Верещук, за соответствующие действия граждан могут посадить на 12 лет.
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