Песков: Нелогичные действия Запада спровоцировали в мире "большой шторм"
Несмотря на действия Запада, который своими решениями провоцирует начало крупного "мирового шторма", России удаётся сохранять фундаментальную стабильность. Таким мнением поделился с ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Мировые процессы оказывают в настоящий момент неблагоприятное влияние. Скорее, начинается такой большой мировой шторм", — заявил Песков.
Часть причин этого "шторма" действительно объективна, но есть и субъективные причины. Они, по словам Пескова, связаны с абсолютно нелогичными, а "зачастую абсурдными решениями и действиями властей США, Европы, ЕС и отдельных европейских стран".
"И даже на фоне этого Москве удаётся сохранять макростабильность", — добавил представитель Кремля.
Ранее в Кремле пообещали серьёзные ответные меры на визовые ограничения ЕС для россиян. По словам Пескова, они могут быть как асимметричными, так и симметричными, но в любом случае будут соответствовать исключительно интересам РФ.