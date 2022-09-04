Песков: Нелогичные действия Запада спровоцировали в мире "большой шторм"

Несмотря на действия Запада, который своими решениями провоцирует начало крупного "мирового шторма", России удаётся сохранять фундаментальную стабильность. Таким мнением поделился с ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мировые процессы оказывают в настоящий момент неблагоприятное влияние. Скорее, начинается такой большой мировой шторм", — заявил Песков.

Часть причин этого "шторма" действительно объективна, но есть и субъективные причины. Они, по словам Пескова, связаны с абсолютно нелогичными, а "зачастую абсурдными решениями и действиями властей США, Европы, ЕС и отдельных европейских стран".

"И даже на фоне этого Москве удаётся сохранять макростабильность", — добавил представитель Кремля.