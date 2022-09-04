"Напуган и убегает": Фьюри пообещал "уничтожить" Усика за шесть раундов

"Я думаю, Усик напуган и убегает. Он знает, что с ним случится, если он решится на бой. Я его уничтожу. Я и тренер Шугар абсолютно убеждены в этом. Если он выстоит со мной шесть раундов, то это будет очень плохое выступление с моей стороны", — приводит слова Фьюри VRinge.