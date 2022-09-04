"Напуган и убегает": Фьюри пообещал "уничтожить" Усика за шесть раундов
Фьюри заявил, что сможет победить Усика за шесть раундов
Британский боксёр Тайсон Фьюри дал достаточно смелый прогноз на свой возможный бой против украинца Александра Усика и заявил, что сможет одолеть его за шесть раундов.
"Я думаю, Усик напуган и убегает. Он знает, что с ним случится, если он решится на бой. Я его уничтожу. Я и тренер Шугар абсолютно убеждены в этом. Если он выстоит со мной шесть раундов, то это будет очень плохое выступление с моей стороны", — приводит слова Фьюри VRinge.
Ранее Александр Усик второй раз победил британца Энтони Джошуа по решению судей и защитил титул чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO. Позднее он бросил вызов Тайсону Фьюри, который тот впоследствии принял.
ТАСС / EPA/NEIL HALL