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4 сентября, 13:18

Экс-президент Молдавии Додон заявил о ночном пожаре на территории дома

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил о ночном пожаре на территории дома. Видео инцидента он опубликовал в телеграм-канале.

Пожар на территории дома Игоря Додона. Видео © Telegram / Igor Dodon

"Этой ночью сгорела терраса на заднем дворе нашего дома. По неизвестной причине произошёл пожар. <...> Ждём выводы и мнения специалистов, чтобы иметь ясность в отношении этого странного инцидента", — написал он.

Додон поблагодарил пожарных, которые оперативно приехали на место возгорания в полвторого ночи и потушили его. Экс-президент Молдавии подчеркнул, что пламя могло легко перекинуться на дом. На опубликованном видео заметно, что пожар был очень сильным.

Генпрокуратура Казахстана начала расследование из-за масштабных пожаров

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Ранее Лайф рассказывал, что Генпрокуратура Молдавии в декабре 2021 года признала экс-президента Додона подозреваемым в хищении 12 млн долларов. Мы писали, что жену Додона Галину обвинили в соучастии в незаконном обогащении и запретили ей уезжать из страны в течение двух месяцев.

Обложка ©

Telegram / Igor Dodon

Никита Осипов

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