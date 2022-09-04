Экс-президент Молдавии Додон заявил о ночном пожаре на территории дома

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил о ночном пожаре на территории дома. Видео инцидента он опубликовал в телеграм-канале.

Пожар на территории дома Игоря Додона. Видео © Telegram / Igor Dodon

"Этой ночью сгорела терраса на заднем дворе нашего дома. По неизвестной причине произошёл пожар. <...> Ждём выводы и мнения специалистов, чтобы иметь ясность в отношении этого странного инцидента", — написал он.