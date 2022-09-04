Экс-президент Молдавии Додон заявил о ночном пожаре на территории дома
Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил о ночном пожаре на территории дома. Видео инцидента он опубликовал в телеграм-канале.
Пожар на территории дома Игоря Додона. Видео © Telegram / Igor Dodon
"Этой ночью сгорела терраса на заднем дворе нашего дома. По неизвестной причине произошёл пожар. <...> Ждём выводы и мнения специалистов, чтобы иметь ясность в отношении этого странного инцидента", — написал он.
Додон поблагодарил пожарных, которые оперативно приехали на место возгорания в полвторого ночи и потушили его. Экс-президент Молдавии подчеркнул, что пламя могло легко перекинуться на дом. На опубликованном видео заметно, что пожар был очень сильным.
Ранее Лайф рассказывал, что Генпрокуратура Молдавии в декабре 2021 года признала экс-президента Додона подозреваемым в хищении 12 млн долларов. Мы писали, что жену Додона Галину обвинили в соучастии в незаконном обогащении и запретили ей уезжать из страны в течение двух месяцев.
Telegram / Igor Dodon