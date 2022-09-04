Патриарх Кирилл призвал богатых делиться с нуждающимися, пригрозив "путём в ад"

Богатые россияне должны делиться своими средствами с нуждающимися, а если человек с большим количеством денег не хочет помочь другому — это является "путём в ад". Об этом в проповеди после воскресной литургии в храме Христа Спасителя заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Если богатый способен отдать значительную часть своих средств другим — тем, кто нуждается, тем, кто страдает, — тогда обладание богатством становится оправданным, <...> и этот человек будет пополнять своё богатство — Господь будет помогать ему увеличивать свои материальные возможности, покуда эти возможности служат другим людям, особенно находящимся в критической жизненной ситуации", — объяснил священнослужитель.

При этом, по словам патриарха Кирилла, если человек "из большого количества денег не может помочь другому — это путь в ад, и говорить тут не о чем". Предстоятель РПЦ напомнил евангельское выражение Христа о том, что "трудно богатому войти в Царство Божие".

"Если богатый человек не видит скорби другого и не помогает — это, ясно, путь в сторону от Бога, от Христа и его царства. Чем больше у человека денег, тем больше ответственности за это его земное существование", — заключил патриарх.