Четырёхлетняя девочка погибла после обстрела Снигирёвки со стороны ВСУ
Четырёхлетняя девочка погибла 4 сентября после обстрела города Снигирёвки со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом говорится в заявлении главы Администрации Снигирёвского района Николаевской области Юрия Барбашова в телеграм-канале.
"Сегодня, приблизительно час назад, ВСУ произвели около 10 выстрелов из крупнокалиберной артиллерии по Снигирёвке. В результате обстрела погибла четырёхлетняя девочка, её отец ранен. Также ранения получил ещё один ребёнок", — написал он.
Барбашов напомнил, что Снигирёвка была под массированным ударом и 1 сентября, однако тогда жертв удалось избежать.
Ранее Лайф писал, что украинские военные обстреляли ферму в селе Великая Белозёрка в Запорожской области, в результате атаки погибло около тысячи коров и почти сто телят. Об этом сообщили в администрации Энергодара.
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