Четырёхлетняя девочка погибла после обстрела Снигирёвки со стороны ВСУ

Четырёхлетняя девочка погибла 4 сентября после обстрела города Снигирёвки со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом говорится в заявлении главы Администрации Снигирёвского района Николаевской области Юрия Барбашова в телеграм-канале.

"Сегодня, приблизительно час назад, ВСУ произвели около 10 выстрелов из крупнокалиберной артиллерии по Снигирёвке. В результате обстрела погибла четырёхлетняя девочка, её отец ранен. Также ранения получил ещё один ребёнок", — написал он.

Барбашов напомнил, что Снигирёвка была под массированным ударом и 1 сентября, однако тогда жертв удалось избежать.