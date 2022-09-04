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Опубликовано 4 сентября 2022, 13:35

Четырёхлетняя девочка погибла после обстрела Снигирёвки со стороны ВСУ

Четырёхлетняя девочка погибла 4 сентября после обстрела города Снигирёвки со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом говорится в заявлении главы Администрации Снигирёвского района Николаевской области Юрия Барбашова в телеграм-канале.

"Сегодня, приблизительно час назад, ВСУ произвели около 10 выстрелов из крупнокалиберной артиллерии по Снигирёвке. В результате обстрела погибла четырёхлетняя девочка, её отец ранен. Также ранения получил ещё один ребёнок", — написал он.

Барбашов напомнил, что Снигирёвка была под массированным ударом и 1 сентября, однако тогда жертв удалось избежать.

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Ранее Лайф писал, что украинские военные обстреляли ферму в селе Великая Белозёрка в Запорожской области, в результате атаки погибло около тысячи коров и почти сто телят. Об этом сообщили в администрации Энергодара.

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Getty Images / MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES

Никита Осипов
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