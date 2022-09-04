"Пока вы считаете копейки, мы считаем жертвы": Жена Зеленского осудила жалующихся на рост цен британцев
Жена Зеленского осудила жалующихся на рост цен британцев
Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена осудила британцев за жалобы на растущие цены на электроэнергию и продовольствие. Об этом она заявила в интервью агентству BBC News.
"Я понимаю, что ситуация очень тяжёлая. <...> У нас тоже цены растут. Но вдобавок и гибнут люди. Поэтому, когда вы начинаете считать каждую копейку на своём банковском счёте или в кармане, мы делаем то же самое и считаем наши жертвы", — сказала супруга украинского лидера.
Вместе с тем она в очередной раз призвала США и Евросоюз, несмотря на кризис, продолжать оказывать Киеву финансовую и военную поддержку. В частности, попросила у Запада как можно больше тяжёлого вооружения, так как, по её мнению, такая помощь якобы позволит быстрее закончить боевые действия.
Лайф сообщал, что американцы раскритиковали семью президента Украины после фотосессии. Напомним, ранее Владимир Зеленский с женой снялись для глянцевого журнала Vogue. Для фотосессии было выбрано несколько локаций. Пара позирует в рабочем кабинете, взявшись за руки, а также в аэропорту Гостомеля.
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