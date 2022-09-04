"Пока вы считаете копейки, мы считаем жертвы": Жена Зеленского осудила жалующихся на рост цен британцев

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена осудила британцев за жалобы на растущие цены на электроэнергию и продовольствие. Об этом она заявила в интервью агентству BBC News.

"Я понимаю, что ситуация очень тяжёлая. <...> У нас тоже цены растут. Но вдобавок и гибнут люди. Поэтому, когда вы начинаете считать каждую копейку на своём банковском счёте или в кармане, мы делаем то же самое и считаем наши жертвы", — сказала супруга украинского лидера.

Вместе с тем она в очередной раз призвала США и Евросоюз, несмотря на кризис, продолжать оказывать Киеву финансовую и военную поддержку. В частности, попросила у Запада как можно больше тяжёлого вооружения, так как, по её мнению, такая помощь якобы позволит быстрее закончить боевые действия.