Раскрыто содержание завещания Аллы Пугачёвой

Стало известно содержание завещания российской певицы Аллы Пугачёвой. Его в беседе с kp.ru раскрыла приятельница друга звезды, имя которой не называется.

По словам собеседницы издания, кому достанется элитная квартира в Филипповском переулке площадью 300 квадратных метров, пока не известно. Однако загородный дом на Истринском водохранилище и четырёхкомнатную квартиру в центре Пугачёва давно подарила старшему внуку — российскому актёру и музыканту Никите Преснякову.

Пятикомнатную квартиру на Тверской Примадонна отдала дочери Кристине Орбакайте. Как утверждает собеседница издания, это произошло ещё в нулевые. Кроме того, Пугачёва обеспечила недвижимостью племянника и его сына.