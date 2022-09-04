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4 сентября, 13:59

Раскрыто содержание завещания Аллы Пугачёвой

Стало известно, кому Алла Пугачёва завещала элитную недвижимость в Москве

Стало известно содержание завещания российской певицы Аллы Пугачёвой. Его в беседе с kp.ru раскрыла приятельница друга звезды, имя которой не называется.

По словам собеседницы издания, кому достанется элитная квартира в Филипповском переулке площадью 300 квадратных метров, пока не известно. Однако загородный дом на Истринском водохранилище и четырёхкомнатную квартиру в центре Пугачёва давно подарила старшему внуку — российскому актёру и музыканту Никите Преснякову.

Пятикомнатную квартиру на Тверской Примадонна отдала дочери Кристине Орбакайте. Как утверждает собеседница издания, это произошло ещё в нулевые. Кроме того, Пугачёва обеспечила недвижимостью племянника и его сына.

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Ранее вернувшаяся Пугачёва озвучила настоящую причину отъезда из России. По словам певицы, она была в отпуске в Израиле, где лечилась и отдыхала. Об этом артистка рассказала на видео, которое опубликовал дизайнер Игорь Гуляев в соцсетях.

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ТАСС / Артём Геодакян

Григорий Воронцов

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