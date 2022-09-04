"Мы можем всё сделать сами": Немцы ответили на заявление Зеленского о готовящейся энергоатаке РФ против Европы
Читатели Die Welt высмеяли слова Зеленского об энергетической атаке России против Европы
Читатели немецкой газеты Die Welt прокомментировали слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы готовит против стран Европы энергетическую атаку.
По данным издания, Зеленский призвал западные страны в ответ на эту атаку проявить сплочённость и "усилить давление на Россию", в том числе с помощью ограничений цен на энергоносители из РФ. По словам немцев, власти европейских стран и без вмешательства Москвы вредят энергетической системе.
"Россия готовит энергетическую атаку против европейцев". Да мы можем всё сделать сами, нам для этого не нужна Россия!" — написал комментатор.
По словам другого, Россия реагирует на санкции неприятным для Европы, но в то же время ожидаемым образом. При этом Зеленский должен сменить пластинку, ведь его призывы уже раздражают и утомляют, написал читатель. Ещё один подчеркнул, что украинский президент может только требовать, хотя его состояние исчисляется миллионами.
"Сложная ситуация — это государственный провал, прогрессировавший в течение многих лет. Канцлер, который не знает, сколько стоит литр бензина, называет себя социал-демократом. Юмор как раз для меня", — добавил ещё один комментатор.
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Ранее в США указали на отсутствие у Зеленского идеологии и плана управления страной. Как подчеркнул обозреватель Джек Детч в статье для Foreign Policy, до 2019 года шоумен не принимал участия в политической жизни Украины и не проходил обязательную военную службу, но, когда он победил на выборах, политики поняли, что их прежняя жизнь закончилась.
ТАСС / Zuma