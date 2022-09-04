"Мы можем всё сделать сами": Немцы ответили на заявление Зеленского о готовящейся энергоатаке РФ против Европы

Читатели немецкой газеты Die Welt прокомментировали слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы готовит против стран Европы энергетическую атаку.

По данным издания, Зеленский призвал западные страны в ответ на эту атаку проявить сплочённость и "усилить давление на Россию", в том числе с помощью ограничений цен на энергоносители из РФ. По словам немцев, власти европейских стран и без вмешательства Москвы вредят энергетической системе.

"Россия готовит энергетическую атаку против европейцев". Да мы можем всё сделать сами, нам для этого не нужна Россия!" — написал комментатор.

По словам другого, Россия реагирует на санкции неприятным для Европы, но в то же время ожидаемым образом. При этом Зеленский должен сменить пластинку, ведь его призывы уже раздражают и утомляют, написал читатель. Ещё один подчеркнул, что украинский президент может только требовать, хотя его состояние исчисляется миллионами.

"Сложная ситуация — это государственный провал, прогрессировавший в течение многих лет. Канцлер, который не знает, сколько стоит литр бензина, называет себя социал-демократом. Юмор как раз для меня", — добавил ещё один комментатор.