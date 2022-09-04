Слуцкий: Киев показал звериный оскал украинской "демократии"

Угрозы Киева сажать в тюрьму за участие в референдумах за объединение с Россией демонстрируют "звериный оскал украинской демократии". Об этом в телеграм-канале заявил председатель Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он напомнил, что киевские власти в первую очередь угрожают тем жителям, "которыми прикрывались неонацисты как живым щитом". Такие запугивания, по мнению лидера ЛДПР, не повлияют на решение жителей освобождённых территорий участвовать в референдумах.

"Уверен, что всей киевской хунте Донбасс и освобождённые территории уже выписали свой счёт за жизни погибших", — добавил Слуцкий.