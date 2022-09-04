Слуцкий: Киев показал звериный оскал украинской "демократии"
Слуцкий ответил на угрозы Киева сажать в тюрьму за участие в референдумах
Угрозы Киева сажать в тюрьму за участие в референдумах за объединение с Россией демонстрируют "звериный оскал украинской демократии". Об этом в телеграм-канале заявил председатель Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Он напомнил, что киевские власти в первую очередь угрожают тем жителям, "которыми прикрывались неонацисты как живым щитом". Такие запугивания, по мнению лидера ЛДПР, не повлияют на решение жителей освобождённых территорий участвовать в референдумах.
"Уверен, что всей киевской хунте Донбасс и освобождённые территории уже выписали свой счёт за жизни погибших", — добавил Слуцкий.
Ранее сообщалось, что Киев пригрозил тюрьмой жителям освобождённых районов страны за участие в референдумах за объединение с Россией на украинской территории. По словам вице-премьера Ирины Верещук, за соответствующие действия граждан могут посадить на 12 лет.
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