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4 сентября, 14:20

Садристы подали иск в суд Ирака по вопросу законности отставки депутатов-сторонников

Участники движения влиятельного шиитского имама Муктады ас-Садра приняли решение оспорить вопрос принятия Парламентом Ирака отставки депутатов из числа садристского блока. Они подали иск в Федеральный суд республики, передаёт информационный портал Shafaq News.

По данным источника издания, судебный орган запланировал провести заседание по этому делу 28 сентября.

Премьер Ирака заявил о готовности к отставке на фоне беспорядков

Премьер Ирака заявил о готовности к отставке на фоне беспорядков

Ранее президент Ирака назвал проведение новых выборов в Парламент выходом из кризиса. Он добавил, что стране необходимы значительные реформы, которые устранят дефекты. По его мнению, в ближайшее время также нужно внести поправки в конституцию, так как сохранять нынешнее положение без изменений нельзя.

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Григорий Воронцов
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