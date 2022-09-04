Садристы подали иск в суд Ирака по вопросу законности отставки депутатов-сторонников

Ранее президент Ирака назвал проведение новых выборов в Парламент выходом из кризиса. Он добавил, что стране необходимы значительные реформы, которые устранят дефекты. По его мнению, в ближайшее время также нужно внести поправки в конституцию, так как сохранять нынешнее положение без изменений нельзя.