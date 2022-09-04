Количество вакансий в IT-отрасли в России уменьшилось на четверть с начала года

Число вакансий в IT-отрасли в России уменьшилось на четверть с начала текущего года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные HeadHunter. Так, в январе количество вакансий составляло 114,6 тысячи, а в августе — 85,2 тысячи.

Примечательно, что число резюме увеличилось на 55% — с 211,1 тысячи в январе до 327 тысяч в августе. Как отметила глава направления клиентской эффективности HeadHunter Наталья Данина, это явление объясняется ростом кандидатов на младшие позиции IT-отрасли, прошедших обучение на онлайн-курсах, и их желанием найти более устойчивую компанию в условиях санкций.

Исполнительный директор ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" Ренат Лашин заявил, что из-за увеличения образовательных программ в IT-сфере общее число резюме продолжит расти, однако высококвалифицированных кадров всё же будет не хватать.

"Динамика спроса на IT-специалистов связана с переконфигурацией IT-рынка России и носит временный характер", — отметил представитель пресс-службы Минцифры.