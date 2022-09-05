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5 сентября, 06:02

Хоккеист Сулейманов получил пять лет условно за уклонение от службы взяткой

Суд в Уфе приговорил бывшего хоккеистка "Салавата Юлаева" Анвара Сулейманова к пяти годам условно по делу о даче взятки за уклонение от армии. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

"Я только скажу, что приговор устраивает, обжаловать ничего не буду", — сказал 22-летний спортсмен после заседания.

Хоккеист Сулейманов — о решении суда приговорить его к пяти годам условно за дачу взятки за уклонение от армии. Видео © Telegram / SHOT

По данным следствия, хоккеист через бывшего сотрудника полиции вышел на работника военкомата, у которого купил военный билет за 170 тысяч рублей. Сейчас голкипер выступает за казанский хоккейный клуб "Феникс".

Бывшего топ-менеджера обвинили в получении взятки ковром и соковыжималкой

Бывшего топ-менеджера обвинили в получении взятки ковром и соковыжималкой

Напомним, о том, что три хоккеиста попали под суд в Уфе за взятки для отсрочки от армии, стало известно 8 июля. Один из подозреваемых, Михаил Воробьёв, заявил ранее, что раскаивается в содеянном и готов пройти срочную службу.

Обложка ©

Кадр видео Telegram / SHOT

Светлана Оперук

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