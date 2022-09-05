Хоккеист Сулейманов получил пять лет условно за уклонение от службы взяткой

Суд в Уфе приговорил бывшего хоккеистка "Салавата Юлаева" Анвара Сулейманова к пяти годам условно по делу о даче взятки за уклонение от армии. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

"Я только скажу, что приговор устраивает, обжаловать ничего не буду", — сказал 22-летний спортсмен после заседания.

Хоккеист Сулейманов — о решении суда приговорить его к пяти годам условно за дачу взятки за уклонение от армии. Видео © Telegram / SHOT