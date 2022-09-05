Хоккеист Сулейманов получил пять лет условно за уклонение от службы взяткой
Суд в Уфе приговорил бывшего хоккеистка "Салавата Юлаева" Анвара Сулейманова к пяти годам условно по делу о даче взятки за уклонение от армии. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
"Я только скажу, что приговор устраивает, обжаловать ничего не буду", — сказал 22-летний спортсмен после заседания.
Хоккеист Сулейманов — о решении суда приговорить его к пяти годам условно за дачу взятки за уклонение от армии. Видео © Telegram / SHOT
По данным следствия, хоккеист через бывшего сотрудника полиции вышел на работника военкомата, у которого купил военный билет за 170 тысяч рублей. Сейчас голкипер выступает за казанский хоккейный клуб "Феникс".
Напомним, о том, что три хоккеиста попали под суд в Уфе за взятки для отсрочки от армии, стало известно 8 июля. Один из подозреваемых, Михаил Воробьёв, заявил ранее, что раскаивается в содеянном и готов пройти срочную службу.
Кадр видео Telegram / SHOT