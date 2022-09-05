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5 сентября, 05:22

В Запорожье назвали дату завершения миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Рогов: Миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС завершится 6 сентября

Миссия экспертов МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции завершится 6 сентября. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с РИА "Новости".

"Делегация 5 сентября ещё работает, после чего её миссия завершается, и они 6 сентября уезжают. Им оказано всяческое содействие. Мы заинтересованы в объективной и взвешенной оценке ситуации на АЭС", — сказал он.

На сегодняшний день, продолжил Рогов, на ЗАЭС находится делегация МАГАТЭ в составе 13 человек. При этом чёткого понимания, останутся ли представители агентства на станции на постоянной основе, сейчас нет.

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Напомним, 1 сентября делегация МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси прибыла с инспекцией на Запорожскую АЭС для оценки уровня безопасности. Большая часть миссии, включая руководителя агентства, уехала в тот же день. По итогам поездки он заявил, что увидел "ключевые вещи, которые хотел увидеть", а также пообещал подумать о постоянном присутствии сотрудников агентства на атомной станции. При этом украинские военные открыли огонь по Энергодару в момент нахождения там делегации МАГАТЭ, нанеся три артиллерийских удара.

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Wikipedia

Светлана Оперук

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