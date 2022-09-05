В Запорожье назвали дату завершения миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Миссия экспертов МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции завершится 6 сентября. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с РИА "Новости".

"Делегация 5 сентября ещё работает, после чего её миссия завершается, и они 6 сентября уезжают. Им оказано всяческое содействие. Мы заинтересованы в объективной и взвешенной оценке ситуации на АЭС", — сказал он.