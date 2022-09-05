"Это преступление": Немцам рассказали, почему Зеленского обвинили во лжи украинцам

На Украине политические противники припомнили президенту Владимиру Зеленскому, как он умолчал о разведывательной информации, полученной от США. Его якобы предупреждали о скором начале российской военной спецоперации. Немецкое издание Berliner Zeitung теперь задаётся вопросом – не ввёл ли Зеленский тогда свой народ в заблуждение умышленно?

"Это не какой-то там недосмотр, не ошибка не случайное недоразумение. Это даже не стратегический просчет. Это преступление" — напоминает издание слова драматурга Катерины Бабкиной.

Главный редактор газеты "УП" Севгиль Мусаева обвиняет Зеленского в умышленной дезинформации. Она считает, что президент, умолчав о масштабах угрозы, проявил "сомнения в мыслительных способностях миллионов украинцев".

Издание отмечает, что Зеленский оправдывается тем, что он не хотел "приводить всю страну в панику".

"Эксперты обвиняют украинского президента в том, что он умолчал о грозящей стране опасности войны. Эти обвинения угрожают внутреннему политическому единству Украины", — говорится в статье газеты.