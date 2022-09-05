Юрист перечислила основные ошибки при увольнении пенсионеров

Процедура увольнения пенсионеров в некоторых случаях отличается от обычной. Об этом напомнила ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева. Например, если человек получает пенсию, работает и вдруг решил покинуть должность — отработать две недели он обязан по ТК РФ. Другая ситуация с тем, кто только принял решение выйти на заслуженный отдых.

"Если работник считает невозможным продолжение им работы в связи с выходом на пенсию, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника", — рассказала Ногайлиева агентству "Прайм".

Это, по словам эксперта, означает, что такого работника никто не вправе принуждать отрабатывать две недели. Выбор даты увольнения здесь не играет значения. А вот в первом случае нужно учитывать правила индексации. Например, последним рабочим днём было 31 августа — в отчёте работодателя он будет числиться как безработный в сентябре. Проиндексированную пенсию бывший сотрудник начнёт получать с октября.

Особые условия есть и при увольнении по сокращению штата. Работодатель обязан выплатить пенсионеру выходное пособие за месяц, а если тот не найдёт работу за это время, то ему положена выплата и за следующий 30-дневный период. За третий месяц будет платить уже центр занятости, пояснила специалист.