Юрист перечислила основные ошибки при увольнении пенсионеров
Юрист Ногайлиева: При увольнении пенсионера процедура другая
Процедура увольнения пенсионеров в некоторых случаях отличается от обычной. Об этом напомнила ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева. Например, если человек получает пенсию, работает и вдруг решил покинуть должность — отработать две недели он обязан по ТК РФ. Другая ситуация с тем, кто только принял решение выйти на заслуженный отдых.
"Если работник считает невозможным продолжение им работы в связи с выходом на пенсию, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника", — рассказала Ногайлиева агентству "Прайм".
Это, по словам эксперта, означает, что такого работника никто не вправе принуждать отрабатывать две недели. Выбор даты увольнения здесь не играет значения. А вот в первом случае нужно учитывать правила индексации. Например, последним рабочим днём было 31 августа — в отчёте работодателя он будет числиться как безработный в сентябре. Проиндексированную пенсию бывший сотрудник начнёт получать с октября.
Особые условия есть и при увольнении по сокращению штата. Работодатель обязан выплатить пенсионеру выходное пособие за месяц, а если тот не найдёт работу за это время, то ему положена выплата и за следующий 30-дневный период. За третий месяц будет платить уже центр занятости, пояснила специалист.
Как писал ранее Лайф, юрист Трунов перечислил варианты выхода на пенсию при отсутствии трудового стажа. Он также напомнил, что к 2028 году возраст выхода на пенсию значительно увеличится: до 60 для женщин и 65 для мужчин.