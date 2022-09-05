Турция обвинила Грецию в попытке перехватить самолёт во время операции НАТО

Греция пыталась перехватить морской патрульный самолёт Турции, который совершал полёт в рамках операции НАТО. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на источники в Министерстве национальной обороны.

Собеседник агентства заявил, что Греция "резко усилила агрессивное поведение в Эгейском море и Восточном Средиземноморье". По его данным, в прошлом году Анкара зафиксировала 1616 случаев нарушения Афинами воздушного пространства и территориальных вод Турции, а за восемь месяцев текущего года было уже 1123. С 15 августа это, по версии Анкары, происходило 14 раз.

"В последний раз такой случай произошёл 1 сентября над островом Родос. Греция пыталась перехватить турецкий морской патрульный самолёт, выполнявший задачу в рамках миссии НАТО по обеспечению безопасности в Средиземноморье", — пишет издание.