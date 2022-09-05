Турция обвинила Грецию в попытке перехватить самолёт во время операции НАТО
Anadolu: Греция попыталась перехватить самолёт Турции в ходе операции НАТО
Греция пыталась перехватить морской патрульный самолёт Турции, который совершал полёт в рамках операции НАТО. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на источники в Министерстве национальной обороны.
Собеседник агентства заявил, что Греция "резко усилила агрессивное поведение в Эгейском море и Восточном Средиземноморье". По его данным, в прошлом году Анкара зафиксировала 1616 случаев нарушения Афинами воздушного пространства и территориальных вод Турции, а за восемь месяцев текущего года было уже 1123. С 15 августа это, по версии Анкары, происходило 14 раз.
"В последний раз такой случай произошёл 1 сентября над островом Родос. Греция пыталась перехватить турецкий морской патрульный самолёт, выполнявший задачу в рамках миссии НАТО по обеспечению безопасности в Средиземноморье", — пишет издание.
Как рассказывал Лайф, ранее Греция навела ракету из зенитно-ракетных комплексов С-300 на турецкие истребители F-16, которые выполняли разведывательную миссию в десяти тысячах футов к западу от острова Родос. Это возмутило Турцию, однако Афины обвинили Анкару в преднамеренной провокации.
Wikipedia / Alan Wilson