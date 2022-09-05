Песков: Россия за три года научилась жить в условиях ковида

За три года существования ковида Россия научилась жить в его условиях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) представитель Кремля отметил, что россияне также научились проводить масштабные события в таких условиях.

"Мы научились жить с ковидом, научились принимать меры, научились в условиях ковида проводить крупные мероприятия и продолжим это делать", — заявил Песков в интервью ТАСС.

Песков также отметил, что при подготовке и проведении ВЭФ учитывается эпидемиологический фон. Все меры предосторожности, по его словам, "особенно — что касается президента", будут приниматься.

"Это тоже стандартная практика", — отметил пресс-секретарь президента.