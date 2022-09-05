Песков: Россия за три года научилась жить в условиях ковида
За три года существования ковида Россия научилась жить в его условиях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) представитель Кремля отметил, что россияне также научились проводить масштабные события в таких условиях.
"Мы научились жить с ковидом, научились принимать меры, научились в условиях ковида проводить крупные мероприятия и продолжим это делать", — заявил Песков в интервью ТАСС.
Песков также отметил, что при подготовке и проведении ВЭФ учитывается эпидемиологический фон. Все меры предосторожности, по его словам, "особенно — что касается президента", будут приниматься.
"Это тоже стандартная практика", — отметил пресс-секретарь президента.
Как ранее писал Лайф, Песков отметил, что тайфун "Хинамнор" не помешает работе Путина на ВЭФ. По его словам, российскому лидеру на Восточном экономическом форуме предстоит "очень насыщенный день".