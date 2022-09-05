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5 сентября, 03:17

Песков: Россия за три года научилась жить в условиях ковида

За три года существования ковида Россия научилась жить в его условиях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) представитель Кремля отметил, что россияне также научились проводить масштабные события в таких условиях.

"Мы научились жить с ковидом, научились принимать меры, научились в условиях ковида проводить крупные мероприятия и продолжим это делать", — заявил Песков в интервью ТАСС.

Песков также отметил, что при подготовке и проведении ВЭФ учитывается эпидемиологический фон. Все меры предосторожности, по его словам, "особенно — что касается президента", будут приниматься.

"Это тоже стандартная практика", — отметил пресс-секретарь президента.

В России снизилась заболеваемость ковидом

В России снизилась заболеваемость ковидом

Как ранее писал Лайф, Песков отметил, что тайфун "Хинамнор" не помешает работе Путина на ВЭФ. По его словам, российскому лидеру на Восточном экономическом форуме предстоит "очень насыщенный день".

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Kremlin.ru

Арина Родионова

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