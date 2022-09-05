Пескову задали вопрос о новой ревакцинации Путина от ковида

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что не знает, прошёл ли российский лидер новый этап ревакцинации от коронавирусной инфекции.

"По ревакцинации Путина у меня информации по-прежнему нет", — приводит ТАСС слова Пескова в рамках интервью в преддверии Восточного экономического форума.

Песков заверил, что со здоровьем у Путина "всё нормально"

Как рассказывал Лайф, в ноябре прошлого года Путин прошёл ревакцинацию от коронавирусной инфекции препаратом "Спутник лайт". А самую первую прививку он сделал "Спутником V" 23 марта 2021 года и через три недели получил второй компонент вакцины.