Россиян предупредили о риске получить срок за прогулку голышом по балкону

Если находящегося голышом в квартире человека с улицы заметит ребёнок, любителя походить без одежды могут посадить в тюрьму на 12 лет за развратные действия. Об этом заявила адвокат МКА "Центрюрсервис" Екатерина Тютюнникова. Она отметила, что для вынесения обвинительного приговора не требуется никаких доказательств, в том числе видео- или фотоподтверждений.

"Находясь в квартире, в том числе и на балконе, можно ходить голым или заниматься сексом, пока тебя не увидели в незакрытое окно дети и не сообщили об увиденном родителям. В этом случае есть риск попасть под уголовную статью 135 за развратные действия", — цитирует Тютюнникову РИА "Новости".

Статья, о которой идёт речь, предполагает совершение развратных действий без применения насилия в отношении лиц, которым не исполнилось 16 лет. Для возбуждения уголовного дела достаточно показаний детей и их законных представителей. Юрист также рассказала, что нередко этим пользуются "изобретательные мамы", чтобы насолить "бывшим". Но, по её словам, несмотря на ложные доносы, по таким делам выносится лишь 1% оправдательных приговоров. Согласно закону, забрать подобное заявление невозможно.

Тютюнникова также уточнила, что подозреваемый вправе подать встречное заявление и, если выяснится, что донос ложный, оппонент рискует сесть в тюрьму на срок до шести лет.