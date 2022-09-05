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Регион
Опубликовано 5 сентября 2022, 01:49
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В ДНР формируется первое фанатское подразделение — Española

Фанаты из соперничающих футбольных клубов примирились ради защиты Донбасса

Забыть о разногласиях ради совместной защиты Донбасса договорились конкурирующие клубы футбольных фанатов. На их базе в Донецкой Народной Республике формируется первое фанатское подразделение — Española.

"Несмотря на "тёрки" в мирное время, сейчас, во время спецоперации, все свои поддерживают своих. Предложили футбольным хулиганам с Большой земли перейти на новый уровень "хулиганизма", который будет выражен в подбитых танках, в действиях рейдовых отрядов, в отработанных снайперских целях", — рассказал РИА "Новости" командир фанатского подразделения Española с позывным "Испанец".

Некоторые новобранцы родом из футбольного клуба уже прошли первичное обучение в бригаде "Восток", теперь они при помощи инструкторов штурмовых групп повышают навыки в центре подготовки в Мариуполе. "Испанец" отметил, что фанаты вовсе не маргиналы, как кажется многим. Он подчеркнул, что среди них много уважаемых и состоятельных людей. Именно они, по его словам, предложили помощь с закупкой современного вооружения для ДНР.

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Ранее Лайф писал, что Народная милиция ДНР выпустила короткометражный фильм о резервистах "Поиск-111". Просмотр фильма дарит уникальную возможность от начала до конца увидеть выполнение боевой задачи, отметили в военном ведомстве республики.

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ТАСС / DPA / Michael Matthey

Арина Родионова
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