В России запущена прививочная кампания от гриппа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала старт всероссийской прививочной кампании от гриппа. Церемония прошла в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.

"Мы в очередной раз объявляем старт по вакцинации против гриппа", — сказала Анна Попова.

Она отметила, что предстоящий эпидемический сезон по гриппу в России ожидается напряжённым.