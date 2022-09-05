В России запущена прививочная кампания от гриппа
Попова дала старт прививочной кампании от гриппа
Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала старт всероссийской прививочной кампании от гриппа. Церемония прошла в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
"Мы в очередной раз объявляем старт по вакцинации против гриппа", — сказала Анна Попова.
Она отметила, что предстоящий эпидемический сезон по гриппу в России ожидается напряжённым.
Ранее Лайф приводил слова иммунолога, который рассказал об оптимальном перерыве между прививками от гриппа и ковида. Он также дал совет, от чего привиться в первую очередь.
Агентство "Москва"