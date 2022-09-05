Подводный крейсер "Генералиссимус Суворов" выведен на испытания

На испытания в Баренцевом море выведен российский атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Генералиссимус Суворов". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Стратег "Генералиссимус Суворов" в настоящее время находится на испытаниях в Баренцевом море", — приводит агентство слова собеседника.

Он добавил, что передача подлодки флоту может состояться "под ёлочку", то есть до Нового года. Это оптимистичный сценарий. По пессимистичному же передача состоится в 2023 году.

"Генералиссимус Суворов" относится к четвёртому поколению атомных подлодок усовершенствованного проекта "Борей-А". Среди прочего у него повышена безопасность. Крейсер был заложен в 2014 году, выведен из эллинга в конце 2021-го. Планируется, что атомоход будет передан Тихоокеанскому флоту. Основное оружие стратегических ракетоносцев проекта "Борей/Борей-А" — 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава".