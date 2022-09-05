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5 сентября, 00:51

Нарышкин объяснил, почему важно изучение истории в школе

Знание прошлого помогает диалогу культур, поддержанию доверия в отношениях между государствами. Об этом говорится в видеообращении председателя Российского исторического общества (РИО), директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина. Он адресовал это послание участникам конференции "Преподавание истории в странах Востока". Она проходит в рамках VII Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Наличие у страны собственной образовательной системы, основанной на национальных традициях и методических подходах, всегда рассматривалось как значимый критерий суверенитета. Одновременно с тем знание прошлого помогает обеспечивать диалог культур и цивилизаций, поддерживать атмосферу доверия в межгосударственных отношениях", — отметил Нарышкин.

Он добавил, что Россия гордится своей системой исторического школьного образования. И отметил, что это связующая нить, которая передаёт опыт от одного поколения другому, помогает формированию гражданской идентичности.

Нарышкин заявил, что Запад пытается навязать человечеству глобальную войну

Нарышкин заявил, что Запад пытается навязать человечеству глобальную войну

Как сообщал Лайф, ранее Нарышкин заявил, что сейчас России приходится отстаивать гуманистические ценности и своё место в истории. Он выразил уверенность, что победа будет за нами.

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Пресс-служба Президента РФ

Андрей Григорьев

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