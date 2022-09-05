Нарышкин объяснил, почему важно изучение истории в школе

Знание прошлого помогает диалогу культур, поддержанию доверия в отношениях между государствами. Об этом говорится в видеообращении председателя Российского исторического общества (РИО), директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина. Он адресовал это послание участникам конференции "Преподавание истории в странах Востока". Она проходит в рамках VII Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Наличие у страны собственной образовательной системы, основанной на национальных традициях и методических подходах, всегда рассматривалось как значимый критерий суверенитета. Одновременно с тем знание прошлого помогает обеспечивать диалог культур и цивилизаций, поддерживать атмосферу доверия в межгосударственных отношениях", — отметил Нарышкин.

Он добавил, что Россия гордится своей системой исторического школьного образования. И отметил, что это связующая нить, которая передаёт опыт от одного поколения другому, помогает формированию гражданской идентичности.