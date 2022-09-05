Авиаконструктор рассказал, где в самолёте безопаснее сидеть

При аварийной ситуации в воздухе самым безопасным местом в самолёте станет его хвостовая часть. Об этом рассказал авиационный инженер, конструктор Виктор Прядка. Он уточнил, что обычно последний ряд меньше всего подвергается разрушающим динамическим нагрузкам.

"Были случаи, когда крупные самолёты разрушались, а пассажиры, которые сидели в последнем ряду, оставались живы. То есть простое правило: чем ближе к хвостовой части самолёта, тем выше вероятность, что пассажиры останутся невредимы в случае катастрофы", — объяснил Прядка в интервью радио Sputnik.

Впрочем, степень безопасности в хвостовой части разных воздушных судов отличается. Например, выше других она в узкофюзеляжных самолётах. У них в последнем ряду компоновка кресел 3 + 3, 3 + 2, 2 + 2. У широкофюзеляжных — 3 + 4 + 3. Это, по словам авиаконструктора, напрямую влияет на показатель выживаемости пассажиров при ЧП.

"Там диаметр фюзеляжа больше и разрушение конструкции может наступить гораздо быстрее, поэтому вероятность выживания в таком самолёте в случае катастрофы снижается", — уточнил Прядка.