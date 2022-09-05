Четвёртая попытка: За туристами на Ключевской вулкан вновь отправлен вертолёт

Камчатские спасатели предпринимают четвёртую попытку высадиться на Ключевском вулкане. Туда отправлен вертолёт в надежде, что получится долететь, несмотря на непогоду, найти площадку и прийти на помощь туристам.

Спасатели отправляются на Ключевской вулкан. Видео © LiFE / КГКУ "ЦОД"

"Вертолёт Ми-8 МЧС России со спасателями поисково-спасательного отряда КГКУ "ЦОД" вылетел в район Ключевского вулкана. В зависимости от погодных условий будет предпринята ещё одна — уже четвёртая — попытка высадиться на допустимой высоте, с которой спасатели начнут восхождение", — рассказали в спасательном центре.

Тем временем наземная группировка прибыла в район вулкана на технике высокой проходимости. Удалось подняться до высоты 1400 метров. 24 человека разбивают там лагерь, чтобы при необходимости помочь как пострадавшим туристам, так и спасателям, совершающим восхождение.