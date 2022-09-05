Четвёртая попытка: За туристами на Ключевской вулкан вновь отправлен вертолёт
Спасатели вновь вылетели на вертолёте на Ключевской вулкан для помощи туристам
Камчатские спасатели предпринимают четвёртую попытку высадиться на Ключевском вулкане. Туда отправлен вертолёт в надежде, что получится долететь, несмотря на непогоду, найти площадку и прийти на помощь туристам.
Спасатели отправляются на Ключевской вулкан. Видео © LiFE / КГКУ "ЦОД"
"Вертолёт Ми-8 МЧС России со спасателями поисково-спасательного отряда КГКУ "ЦОД" вылетел в район Ключевского вулкана. В зависимости от погодных условий будет предпринята ещё одна — уже четвёртая — попытка высадиться на допустимой высоте, с которой спасатели начнут восхождение", — рассказали в спасательном центре.
Тем временем наземная группировка прибыла в район вулкана на технике высокой проходимости. Удалось подняться до высоты 1400 метров. 24 человека разбивают там лагерь, чтобы при необходимости помочь как пострадавшим туристам, так и спасателям, совершающим восхождение.
Проблема в том, что у вулкана очень сильный ветер. Скорость его порывов достигает 15–20 метров в секунду.
Лайф напоминает, что группа российских туристов из семи регионов в составе десяти человек и двух гидов с 30 августа начала восхождение на вулкан. Однако 3 сентября случилось несчастье: четыре туриста погибли, сорвавшись в пропасть. Есть пострадавшие: один из гидов получил перелом ноги. Впоследствии сообщалось, что количество погибших туристов сначала увеличилось до пяти, затем до шести, а 5 сентября число жертв выросло уже до восьми человек.