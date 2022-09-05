В Бундестаге призвали Евросоюз помочь с завершением конфликта на Украине
Депутат Бундестага Вагенкнехт: ЕС должен добиться завершения конфликта на Украине
Сара Вагенкнехт. Фото © ТАСС / EPA / JENS SCHLUETER
Европа в целом и Германия в частности должны приложить дипломатические усилия, чтобы добиться завершения конфликта на Украине. Такое мнение высказала в интервью изданию t-online депутат Бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт.
По её мнению, завершить конфликт на Украине можно только путём переговоров. Депутат полагает, что на Москву следует надавить, чтобы она согласилась на компромисс, "но Запад и Украина даже не пытаются это сделать". Вагенкнехт привела в пример ситуацию с поставками пшеницы: сначала многие говорили, что переговорами не помочь.
"Затем президент Турции Эрдоган, как никто другой, проявил инициативу, и теперь корабли с пшеницей снова могут ходить по Чёрному морю. Европа и правительство Германии должны были бы выступить с дипломатической инициативой, чтобы положить конец войне. Или мы тоже хотим подождать, пока это сделает Эрдоган?" — сказала депутат.
Как сообщал Лайф, ранее президент РФ Владимир Путин уточнил цель военной спецоперации на Украине — это ликвидация антироссийского анклава, который формировался там.