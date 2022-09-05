В Бундестаге призвали Евросоюз помочь с завершением конфликта на Украине

Европа в целом и Германия в частности должны приложить дипломатические усилия, чтобы добиться завершения конфликта на Украине. Такое мнение высказала в интервью изданию t-online депутат Бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт.

По её мнению, завершить конфликт на Украине можно только путём переговоров. Депутат полагает, что на Москву следует надавить, чтобы она согласилась на компромисс, "но Запад и Украина даже не пытаются это сделать". Вагенкнехт привела в пример ситуацию с поставками пшеницы: сначала многие говорили, что переговорами не помочь.

"Затем президент Турции Эрдоган, как никто другой, проявил инициативу, и теперь корабли с пшеницей снова могут ходить по Чёрному морю. Европа и правительство Германии должны были бы выступить с дипломатической инициативой, чтобы положить конец войне. Или мы тоже хотим подождать, пока это сделает Эрдоган?" — сказала депутат.