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4 сентября, 22:11

"Нереальная цель": Депутат Бундестага заверила, что Россия не отдаст Крым

Депутат Бундестага Вагенкнехт: Россия не отдаст Крым

Россия никогда не отдаст Крым, цель забрать его нереалистична. Уверенность в этом высказала депутат Бундестага от фракции партии "Левые" Сара Вагенкнехт.

В интервью изданию t-online она напомнила, что Россия — это ядерная держава, и призвала Германию не забывать об этом. Депутат добавила, что, если настаивать на уходе России из Крыма, конфликт на Украине "будет продолжаться вечно".

"Россияне держали свой Черноморский флот в Крыму десятилетиями, они не отдадут его. Нужно ли жертвовать десятками тысяч, может быть, сотнями тысяч жизней ради совершенно нереальной цели?" задала Вагенкнехт риторический вопрос.

Она считает, что Германия сама должна решать, в каких вопросах ей поддерживать власти Украины. По мнению парламентария, Европа должна дать понять Зеленскому, что не заинтересована в эскалации войны.

Зеленского обвинили в погружении украинцев в мир иллюзий из-за слов о "захвате" Крыма

Зеленского обвинили в погружении украинцев в мир иллюзий из-за слов о "захвате" Крыма

Как рассказывал Лайф, ранее экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер также заявил, что Украине не удастся получить Крым военным путём. Он высказал мнение, что слова Владимира Зеленского о перспективе захвата полуострова украинскими войсками лишены смысла.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Андрей Григорьев

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