Россия никогда не отдаст Крым, цель забрать его нереалистична. Уверенность в этом высказала депутат Бундестага от фракции партии "Левые" Сара Вагенкнехт.

В интервью изданию t-online она напомнила, что Россия — это ядерная держава, и призвала Германию не забывать об этом. Депутат добавила, что, если настаивать на уходе России из Крыма, конфликт на Украине "будет продолжаться вечно".

"Россияне держали свой Черноморский флот в Крыму десятилетиями, они не отдадут его. Нужно ли жертвовать десятками тысяч, может быть, сотнями тысяч жизней ради совершенно нереальной цели?" — задала Вагенкнехт риторический вопрос.

Она считает, что Германия сама должна решать, в каких вопросах ей поддерживать власти Украины. По мнению парламентария, Европа должна дать понять Зеленскому, что не заинтересована в эскалации войны.