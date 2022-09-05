"Пусть никто не сомневается": Чижов объяснил, когда Россия ответит ЕС на визовые ограничения

Россия введёт ответные меры на решение Евросоюза заморозить соглашение об упрощённом визовом режиме, когда получит официальное уведомление об этом. Такое пояснение дал постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Нашу международно-правовую позицию мы будем формулировать, когда получим от Евросоюза официальное уведомление с соответствующими формулировками", — сказал Чижов в интервью "Известиям".

Дипломат подчеркнул: "Пусть никто не сомневается: ответные действия последуют. Это неизбежно".

Чижов напомнил, что Евросоюз в течение десятилетий выступал за свободу передвижения, а теперь сам "фактически пошёл по пути самоизоляции". Поспред России уверен, что это навредит ЕС как в экономическом, так и политическом плане.