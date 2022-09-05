"Тошнит от неё": Британцы осадили жену Зеленского после её упрёков в их адрес

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена, осудившая британцев за жалобы на растущие цены, вызвала шквал негодования британцев. Читатели Daily Mail припомнили украинской первой леди наряды от-кутюр, а также указали на помощь, оказываемую Лондоном Киеву.

"Меня от неё тошнит. Сидит там в дизайнерской одежде с офшорными счетами", — прокомментировал ситуацию читатель статьи Daily Mail.

Некоторые были не столь категоричны и допустили, что жена Зеленского не хотела кого-то обидеть, но всё это сделала. Они подчеркнули разницу положения украинцев и британцев, добавив, что последние не могут абстрагироваться от бытовых проблем.

Зеленской посоветовали быть дипломатичнее. Её фраза о том, что жители Соединённого Королевства "считают копейки", была расценена одними за вопиющее высокомерие, других спровоцировала на призыв прекратить помогать Киеву вовсе. Их недовольство было обосновано тем, что просьба о поддержке "переросла в наглые требования", хотя те же деньги они могли бы "направить нуждающимся".

"Перевод: мы не заботимся о вас. А теперь дайте нам больше денег и оружия, которые мы сможем продавать в Интернете", "Да, мы, британцы, считаем наши копейки, пока Зеленский вместе с западными лидерами считает свои миллионы", — написали комментаторы.