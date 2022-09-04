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4 сентября, 20:20

С кем "не по пути": В Кремле дали оценку заявлениям Пугачёвой и Галкина

Песков: Я не слышал ни одного антироссийского заявления от Пугачёвой

В Кремле не слышали ни одного антироссийского заявления от певицы Аллы Пугачёвой, а вот о её муже Максиме Галкине такого не сказать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков комментирует заявления Аллы Пугачёвой и Максима Галкина. Видео © LIFE

"Я не слышал ни одного заявления от Аллы Борисовны Пугачёвой. Вот ему (Максиму Галкину. — Прим. Лайфа) явно не по пути. Супруг (Аллы Пугачёвой. — Прим. Лайфа) делал очень плохие заявления, которые я сам читал", — сказал Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов позицию Пугачёвой и Галкина после начала российской военной спецоперации на Украине.

Песков подчеркнул, что Галкин в заявлениях "сам себя антагонизирует со всеми нами, это не мы его антагонизируем, он сам себя антагонизирует".

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Как рассказывал Лайф, Максим Галкин и его супруга Алла Пугачёва вместе с детьми уехали в Израиль после начала спецоперации на Украине. Примадонна опровергла слухи о том, что семья эмигрировала, заявив, что вместе с мужем и наследниками отправилась на отдых и лечение. При этом Галкин не раз резко критиковал в Сети действия России в Незалежной. Пугачёва сообщила, что планирует вернуться в РФ к осени. Обещание Алла Борисовна сдержала, приехала вместе с дочкой и сыном. Певица заметила, что теперь будет "наводить порядок в головах" — своей и окружающих.

Обложка ©

ТАСС / Артём Геодакян

Андрей Григорьев

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