С кем "не по пути": В Кремле дали оценку заявлениям Пугачёвой и Галкина

В Кремле не слышали ни одного антироссийского заявления от певицы Аллы Пугачёвой, а вот о её муже Максиме Галкине такого не сказать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков комментирует заявления Аллы Пугачёвой и Максима Галкина. Видео © LIFE

"Я не слышал ни одного заявления от Аллы Борисовны Пугачёвой. Вот ему (Максиму Галкину. — Прим. Лайфа) явно не по пути. Супруг (Аллы Пугачёвой. — Прим. Лайфа) делал очень плохие заявления, которые я сам читал", — сказал Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов позицию Пугачёвой и Галкина после начала российской военной спецоперации на Украине.