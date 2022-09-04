В Кремле прокомментировали слова Кадырова о возможной отставке

В Кремле видели слова главы Чечни Рамзана Кадырова о его возможной отставке, но исходят из того, что он продолжает руководить республикой. Эти слова "пока никак не материализовались". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков комментирует слова Рамзана Кадырова о возможной отставке. Видео © LiFE

"Действительно, мы видели эти сообщения, но, скажем так, пока, если я правильно понимаю, эти сообщения никак не материализовались", — сказал Песков журналистам.

Как подчеркнул представитель Кремля, там пока "исходят из того, что он (Кадыров. — Прим. Лайфа) продолжает руководство Чеченской Республикой".