В Кремле прокомментировали слова Кадырова о возможной отставке
Песков: Кремль исходит из того, что Кадыров продолжает руководить Чечнёй
В Кремле видели слова главы Чечни Рамзана Кадырова о его возможной отставке, но исходят из того, что он продолжает руководить республикой. Эти слова "пока никак не материализовались". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков комментирует слова Рамзана Кадырова о возможной отставке. Видео © LiFE
"Действительно, мы видели эти сообщения, но, скажем так, пока, если я правильно понимаю, эти сообщения никак не материализовались", — сказал Песков журналистам.
Как подчеркнул представитель Кремля, там пока "исходят из того, что он (Кадыров. — Прим. Лайфа) продолжает руководство Чеченской Республикой".
Как рассказывал Лайф, Кадыров ранее заявил, что "засиделся" на посту главы Чечни и заслужил "бессрочный и длинный отпуск". Он напомнил, что руководит республикой уже 15 лет, и в связи с этим вспомнил кавказскую пословицу, что даже уважаемый и долгожданный гость должен уметь вовремя уйти.
Рамзан Кадыров. Фото © Пресс-служба Президента РФ