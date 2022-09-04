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4 сентября, 20:18

В Кремле прокомментировали слова Кадырова о возможной отставке

Песков: Кремль исходит из того, что Кадыров продолжает руководить Чечнёй

В Кремле видели слова главы Чечни Рамзана Кадырова о его возможной отставке, но исходят из того, что он продолжает руководить республикой. Эти слова "пока никак не материализовались". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков комментирует слова Рамзана Кадырова о возможной отставке. Видео © LiFE

"Действительно, мы видели эти сообщения, но, скажем так, пока, если я правильно понимаю, эти сообщения никак не материализовались", — сказал Песков журналистам.

Как подчеркнул представитель Кремля, там пока "исходят из того, что он (Кадыров. — Прим. Лайфа) продолжает руководство Чеченской Республикой".

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Как рассказывал Лайф, Кадыров ранее заявил, что "засиделся" на посту главы Чечни и заслужил "бессрочный и длинный отпуск". Он напомнил, что руководит республикой уже 15 лет, и в связи с этим вспомнил кавказскую пословицу, что даже уважаемый и долгожданный гость должен уметь вовремя уйти.

Обложка ©

Рамзан Кадыров. Фото © Пресс-служба Президента РФ

Александр Юнашев

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