Песков: Орбан не передавал Путину посланий во время визита в Москву
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не передавал президенту РФ Владимиру Путину каких-либо посланий в ходе недавнего визита в Москву. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, не передавал", — коротко ответил Песков на вопрос журналистов.
Как рассказывал Лайф, 3 сентября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил церемонию прощания с президентом СССР Михаилом Горбачёвым, которая проходила в Колонном зале Дома союзов в Москве.
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пресс-служба Президента РФ