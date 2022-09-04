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4 сентября, 20:08

Песков: Орбан не передавал Путину посланий во время визита в Москву

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не передавал президенту РФ Владимиру Путину каких-либо посланий в ходе недавнего визита в Москву. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, не передавал", — коротко ответил Песков на вопрос журналистов.

Политолог объяснил решение премьера Венгрии лично попрощаться с Горбачёвым

Политолог объяснил решение премьера Венгрии лично попрощаться с Горбачёвым

Как рассказывал Лайф, 3 сентября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил церемонию прощания с президентом СССР Михаилом Горбачёвым, которая проходила в Колонном зале Дома союзов в Москве.

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пресс-служба Президента РФ

Александр Юнашев

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