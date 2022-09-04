Песков: Орбан не передавал Путину посланий во время визита в Москву

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не передавал президенту РФ Владимиру Путину каких-либо посланий в ходе недавнего визита в Москву. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, не передавал", — коротко ответил Песков на вопрос журналистов.