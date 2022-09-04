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4 сентября, 19:41
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В России предложили вознаграждение за захват эстонского робота на Украине

ЦАСТ пообещал вознаграждение за захват на Украине эстонского робота THeMIS

<p>THeMIS. Фото © Wikipedia / <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/THeMIS#/media/File:THeMIS_5th_generation_UGV.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Milrem Robotics</a></p>

THeMIS. Фото © Wikipedia / Milrem Robotics

Российский Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) объявил вознаграждение в миллион рублей за захват на Украине эстонской роботизированной платформы THeMIS. Деньги сможет получить любой военнослужащий или представитель другой силовой структуры. Робота нужно передать Минобороны РФ в более или менее целом состоянии.

Гусеничные безэкипажные наземные платформы THeMIS разработала эстонская компания Milrem Robotics. Со ссылкой на украинские СМИ в ЦАСТ сообщили, что несколько комплексов должны быть вскоре переданы Киеву. Первый экземпляр THeMIS уже был доставлен на Украину в августе. Использовать технику планируется в основном для эвакуации раненых и доставки боеприпасов.

"В связи с тем что данное устройство представляет несомненный технический интерес, Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) объявляет о вознаграждении в 1 миллион рублей любому военнослужащему или служащему силовых структур, или группе таковых, которые захватят на Украине платформу THeMIS в более или менее целом состоянии и предоставят её в распоряжение Министерства обороны России", — говорится в телеграм-канале ЦАСТ.

Там же подчеркнули, что идея о вознаграждении согласована с соответствующими структурами. Деньги выплатят после осмотра захваченной техники.

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Андрей Григорьев

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