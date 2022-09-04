Украинские военные обстреляли Донецк из "Града"

Вооружённые силы Украины ударили по Донецку из реактивных систем залпового огня "Град". Выпущено пять ракет. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Как говорится в сообщении представительства, удар был нанесён в 21:05, ракеты были запущены из населённого пункта Красногоровка. Целью стал Кировский район Донецка.

Это первый удар из "Града" за день по Донецку и второй — с начала суток. Ранее ВСУ ударили семью ракетами по посёлку Зайцево.

Сегодня же вечером Донецк со стороны ВСУ также был обстрелян артиллерией: три снаряда калибра 155 мм упали и в Кировском районе. Ещё пять — в Горловке.