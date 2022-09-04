В Австрии призвали выделить 2,5 млрд евро энергоёмким компаниям из-за роста цен на газ, сообщает Kronen Zeitung. С соответствующим требованием к властям страны выступила Федерация австрийской промышленности, которая также предложила налоговые льготы предприятиям.

"Причина — десятикратное повышение цен на газ и шестикратное повышение цен на электроэнергию в течение одного года. Правительство объявило о дополнительной помощи, но ещё не предоставило её", — сказано в материале издания.

Глава Федерации австрийской промышленности Георг Книлль заявил, что стране грозит закрытие заводов и безработица, если не будут приняты необходимые меры. По его словам, сложность заключается и в доступности энергии. Руководитель организации допустил возможность перехода на неполную занятость из-за сокращения производства.