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4 сентября, 18:58

В Австрии призвали выделить 2,5 млрд евро энергоёмким компаниям из-за роста цен на газ

В Австрии призвали выделить 2,5 млрд евро энергоёмким компаниям из-за роста цен на газ, сообщает Kronen Zeitung. С соответствующим требованием к властям страны выступила Федерация австрийской промышленности, которая также предложила налоговые льготы предприятиям.

"Причина — десятикратное повышение цен на газ и шестикратное повышение цен на электроэнергию в течение одного года. Правительство объявило о дополнительной помощи, но ещё не предоставило её", — сказано в материале издания.

Глава Федерации австрийской промышленности Георг Книлль заявил, что стране грозит закрытие заводов и безработица, если не будут приняты необходимые меры. По его словам, сложность заключается и в доступности энергии. Руководитель организации допустил возможность перехода на неполную занятость из-за сокращения производства.

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Ранее Лайф писал, что Будапешт не намерен менять российских поставщиков топлива для АЭС "Пакш-1" на иностранные компании. Об этом в интервью телеканалу ATV заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов

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