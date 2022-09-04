Сербия заполнила две трети газовых хранилищ благодаря поставкам из РФ

Сербия заполнила две трети газовых хранилищ благодаря поставкам голубого топлива из России по наилучшей в Европе цене. Об этом в эфире TV Prva заявил директор государственной компании "Србиягаз" Душан Баятович.

"У нас лучшая цена в Европе, которая рассчитывается по нефтяной формуле, о чём договорились президенты Сербии и России Александр Вучич и Владимир Путин", — сообщил он, добавив, что на данный момент объёмы газа зарезервированы в соответствии с показателем расхода голубого топлива в прошлом году.

По словам Баятовича, на хранение в Венгрии уже закачано 350 млн кубометров. А в российской части подземного хранилища Банатски-Двор планируется поместить 280 млн кубометров до конца сентября. Директор "Србиягаз" также подчеркнул, что Белград никогда не платил за объёмы газа более 900 долларов за тысячу кубометров. Он добавил, что стоимость голубого топлива из РФ сейчас составляет 368 долларов за ту же величину.