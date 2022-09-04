"В своём уме?": Захарова высмеяла главу МИД Эстонии Рейнсалу после слов о вооружении людей булыжниками

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала интервью министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу изданию Postimees, в котором тот объяснил инициативы ЕС, связанные с визовыми ограничениями. На вопрос о том, зачем ужесточать их в отношении россиян, глава МИД страны заявил, что причина "носит моральный характер", а гражданам РФ не помешало бы взять в руки по булыжнику, чтобы вызвать изменения в государстве. Захарова увидела в этих словах призывы к насилию.

"От министра как бы демократического правительства Эстонии люди услышали, что своё недовольство можно и даже нужно подкреплять булыжниками. В своём ли вообще уме господин Рейнсалу? К чему он призывает людей? К насилию?" — написала она в телеграм-канале.

Захарова напомнила Рейнсалу, что он дипломат и представляет страну, которая "на словах заявляет о том, что является правовым государством и европейской демократией". По её мнению, неудивительно, если пара камней полетит, например, в окна Посольства Эстонии в Москве или МИД этой страны.

Захарова отнесла подобные высказывания к "чудовищной логике эстонского невежды", подчеркнув, что недопустимые приёмы Рейнсалу оправдал сам. Официальный представитель МИД РФ заключила, что западные либеральные режимы теперь разрушают "последнее, что ещё как-то гарантировало государственность европейских демократий", — недопустимость физической расправы и насилия.