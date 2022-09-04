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4 сентября, 17:31

"Да будет свет!": В Мелитополе восстановили подачу электроэнергии

Рогов: В Мелитополе восстановили подачу электроэнергии

В Мелитополе восстановили подачу электроэнергии после массового отключения света несколько часов назад. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Да будет свет! В Мелитополе возобновлена подача электроэнергии", — написал он в телеграм-канале.

В беседе с ТАСС Рогов заявил, что пока свет восстановили только в Мелитополе. Работы по возобновлению подачи энергии в остальные районы Запорожской области в настоящий момент продолжаются.

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Ранее Лайф сообщал, что Мелитополь и несколько районов Запорожья остались без света. Причины произошедшего пока не ясны. Также поступала информация о проблемах с энергоснабжением в Херсонской области.

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Flickr / Pavel Starikov

Наталья Исакова

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