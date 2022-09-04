ЕС вслед за США решил сменить посла в России

Евросоюз решил сменить посла в России. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на дипломатический источник в Брюсселе, теперь место немецкого дипломата Маркуса Эдерера займёт француз Ролан Галяраг.

"Смена главы миссии ЕС в Москве носит плановый характер. Маркус Эдерер покинул Россию, и уже в ближайшее время этот пост займёт бывший посол Франции в Малайзии Ролан Галяраг", — рассказал неназванный собеседник агентству, отметив, что это назначение было утверждено главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем ещё в июне.

Он также добавил, что ЕС выступает за необходимость сохранения открытыми дипломатических каналов связи с Москвой, несмотря на кризис в отношениях из-за конфликта на Украине.