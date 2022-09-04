ЕС вслед за США решил сменить посла в России
ТАСС: Евросоюз планово меняет посла в РФ, Маркус Эдерер покинул Москву
Евросоюз решил сменить посла в России. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на дипломатический источник в Брюсселе, теперь место немецкого дипломата Маркуса Эдерера займёт француз Ролан Галяраг.
"Смена главы миссии ЕС в Москве носит плановый характер. Маркус Эдерер покинул Россию, и уже в ближайшее время этот пост займёт бывший посол Франции в Малайзии Ролан Галяраг", — рассказал неназванный собеседник агентству, отметив, что это назначение было утверждено главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем ещё в июне.
Он также добавил, что ЕС выступает за необходимость сохранения открытыми дипломатических каналов связи с Москвой, несмотря на кризис в отношениях из-за конфликта на Украине.
Ранее стало известно, что американские власти решили поменять посла в России. Джон Салливан уже покинул Москву, до прибытия преемника обязанности поверенного в делах Посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд.
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