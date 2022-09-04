Бывший глава Tata Group погиб в автокатастрофе под Мумбаи

Бывший глава крупнейшего индийского конгломерата Tata Group Сайрус Мистри погиб в ДТП в штате Махараштра в Индии. Об этом сообщает газета The Indian Express со ссылкой на местную полицию.

Правоохранители осматривают автомобиль экс-главы Tata Group. Видео © Twitter / Aditya Raj Kaul

По предварительным данным правоохранителей, 54-летний миллиардер ехал на внедорожнике Mercedes из Ахмадабада в Мумбаи с друзьями. В какой-то момент иномарка влетела в отбойник из-за того, что водитель превысил скорость и не справился с управлением автомобиля. Всего в машине было четыре человека, двоим из которых удалось выжить. По факту происшествия начато расследование.

Сайрус Мистри был главой Tata Group четыре года, с 2012-го по 2016-й. Компания работает в более чем 100 странах, предлагая продукты, включая соль, сталь и программное обеспечение, а в прошлом году её выручка составила порядка 130 миллиардов долларов. Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал его внезапную смерть "шокирующей" и выразил в связи с гибелью предпринимателя искренние соболезнования. У Мистри остались жена и двое сыновей.