Солиста российской рок-группы вписали в украинскую базу "Миротворец"
Солиста группы "АукцЫон" Рогожина добавили в украинскую базу "Миротворец"
Российский певец и солист рок-группы "АукцЫон" Сергей Рогожин был добавлен в украинскую базу "Миротворец". Об этом артист сообщил в телеграм-канале.
"Радостная весть пришла сегодня из страны 404. Их сайт "Миротворец" посвятил мне целую страничку. <...> Рассматриваю как награду и служу России!" — написал он.
На сайте проекта уточняется, что Рогожин оказывал информационную поддержку действиям России на Украине.
Ранее Лайф рассказывал, что в базу "Миротворца" внесли основателя Pink Floyd Роджера Уотерса. Музыканту вменяется, в частности, "антиукраинская пропаганда" и "покушение на территориальную целостность Украины".