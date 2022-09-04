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Регион
Опубликовано 4 сентября 2022, 16:52
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Солиста российской рок-группы вписали в украинскую базу "Миротворец"

Солиста группы "АукцЫон" Рогожина добавили в украинскую базу "Миротворец"

Российский певец и солист рок-группы "АукцЫон" Сергей Рогожин был добавлен в украинскую базу "Миротворец". Об этом артист сообщил в телеграм-канале.

"Радостная весть пришла сегодня из страны 404. Их сайт "Миротворец" посвятил мне целую страничку. <...> Рассматриваю как награду и служу России!" — написал он.

На сайте проекта уточняется, что Рогожин оказывал информационную поддержку действиям России на Украине.

Фонд борьбы с репрессиями: 72 ребёнка из базы "Миротворца" проживают в России
Фонд борьбы с репрессиями: 72 ребёнка из базы "Миротворца" проживают в России

Ранее Лайф рассказывал, что в базу "Миротворца" внесли основателя Pink Floyd Роджера Уотерса. Музыканту вменяется, в частности, "антиукраинская пропаганда" и "покушение на территориальную целостность Украины".

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rogogin.spb.ru

Григорий Воронцов
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