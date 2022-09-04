Солиста российской рок-группы вписали в украинскую базу "Миротворец"

Российский певец и солист рок-группы "АукцЫон" Сергей Рогожин был добавлен в украинскую базу "Миротворец". Об этом артист сообщил в телеграм-канале.

"Радостная весть пришла сегодня из страны 404. Их сайт "Миротворец" посвятил мне целую страничку. <...> Рассматриваю как награду и служу России!" — написал он.

На сайте проекта уточняется, что Рогожин оказывал информационную поддержку действиям России на Украине.