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4 сентября, 16:48

В Херсоне после ремонта сетей возобновили подачу электроэнергии

Энергетики восстановили электроснабжение в Херсоне, которое было нарушено в воскресенье. По информации ТАСС, сейчас в городе работают светофоры, начали курсировать троллейбусы.

Также свет появился в жилых домах города и прочих зданиях, зажглись вывески магазинов, заработало уличное освещение.

Электроснабжение подконтрольных Киеву территорий с ЗАЭС приостановлено

Электроснабжение подконтрольных Киеву территорий с ЗАЭС приостановлено

Ранее Лайф писал, что в Херсоне начали менять повреждённые электросети, подачу электроэнергии приостановили в отдельных районах Херсона и Херсонской области. Также в воскресенье остались без света Мелитополь и несколько районов Запорожья, причины сбоя выясняются.

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Telegram / "Херсонский вестник"

Ирина Фальке

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