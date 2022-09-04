В Херсоне после ремонта сетей возобновили подачу электроэнергии

Энергетики восстановили электроснабжение в Херсоне, которое было нарушено в воскресенье. По информации ТАСС, сейчас в городе работают светофоры, начали курсировать троллейбусы.

Также свет появился в жилых домах города и прочих зданиях, зажглись вывески магазинов, заработало уличное освещение.