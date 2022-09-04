В Херсоне после ремонта сетей возобновили подачу электроэнергии
Энергетики восстановили электроснабжение в Херсоне, которое было нарушено в воскресенье. По информации ТАСС, сейчас в городе работают светофоры, начали курсировать троллейбусы.
Также свет появился в жилых домах города и прочих зданиях, зажглись вывески магазинов, заработало уличное освещение.
Ранее Лайф писал, что в Херсоне начали менять повреждённые электросети, подачу электроэнергии приостановили в отдельных районах Херсона и Херсонской области. Также в воскресенье остались без света Мелитополь и несколько районов Запорожья, причины сбоя выясняются.
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