Мелитополь и несколько районов Запорожья остались без света
В Мелитополе произошло массовое отключение электричества
В Мелитополе произошло массовое отключение электричества. Об этом говорится в заявлении члена главного совета Администрации Запорожской области Владимира Рогова в телеграм-канале.
"В Мелитополе массовое отключение электричества. <...> Причины нарушения электроснабжения выясняются", — написал он.
В беседе с ТАСС Рогов заявил, что ремонтные бригады выехали на место инцидента. Он добавил, что аналогичная ситуация наблюдается в Мелитопольском, Акимовском, Приморском, Бердянском, Куйбышевском и Пологовском районах Запорожской области. Кроме того, поступает информация о проблемах с энергоснабжением в Херсонской области, а в Энергодаре и Днепрорудном ситуация в норме, заметил Рогов.
Ранее Лайф писал, что украинские военнослужащие применили дроны с боеприпасами для провокаций во время присутствия представителей МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
ТАСС / Сергей Мальгавко