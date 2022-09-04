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4 сентября, 15:31

Мелитополь и несколько районов Запорожья остались без света

В Мелитополе произошло массовое отключение электричества

В Мелитополе произошло массовое отключение электричества. Об этом говорится в заявлении члена главного совета Администрации Запорожской области Владимира Рогова в телеграм-канале.

"В Мелитополе массовое отключение электричества. <...> Причины нарушения электроснабжения выясняются", — написал он.

В беседе с ТАСС Рогов заявил, что ремонтные бригады выехали на место инцидента. Он добавил, что аналогичная ситуация наблюдается в Мелитопольском, Акимовском, Приморском, Бердянском, Куйбышевском и Пологовском районах Запорожской области. Кроме того, поступает информация о проблемах с энергоснабжением в Херсонской области, а в Энергодаре и Днепрорудном ситуация в норме, заметил Рогов.

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Ранее Лайф писал, что украинские военнослужащие применили дроны с боеприпасами для провокаций во время присутствия представителей МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Никита Осипов
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