Мелитополь и несколько районов Запорожья остались без света

В беседе с ТАСС Рогов заявил, что ремонтные бригады выехали на место инцидента. Он добавил, что аналогичная ситуация наблюдается в Мелитопольском, Акимовском, Приморском, Бердянском, Куйбышевском и Пологовском районах Запорожской области. Кроме того, поступает информация о проблемах с энергоснабжением в Херсонской области, а в Энергодаре и Днепрорудном ситуация в норме, заметил Рогов.