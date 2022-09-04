Внучку американского промышленного магната Оргилла похитили во время утренней пробежки

Внучку американского промышленного магната и миллиардера Джозефа Оргилла похитили во время утренней пробежки. Об этом говорится в публикации газеты New York Post. Женщину зовут Элиза Флетчер, она работала школьным учителем.

"34-летняя жена и мать двоих детей бегала в пятницу утром, её затолкали в тёмный внедорожник GMC Terrain. Разбитый телефон женщины и бутылка с водой были найдены поблизости", — сказано в материале.

На данный момент Флетчер не найдена, её ищут сотрудники полиции города Мемфис штата Теннесси. По данным СМИ, правоохранители уже обнаружили GMC Terrain, однако вместо женщины там находился подозреваемый — 38-летний Клеот Абстон. Ему предъявлено обвинение в похищении людей при особо отягчающих обстоятельствах и фальсификации улик.

Семья Флетчер объявила о вознаграждении в размере 50 тысяч долларов за данные о возможном местонахождении внучки миллиардера. Отметим, что похищенная является наследницей компании Orgill Inc., основанной Уильямом Оргиллом и специализирующейся на дистрибуции и розничных услугах.