5 исторических персонажей, которые по своей сути ничуть не лучше Гитлера, и это вселяет страх

Гитлер по праву считается одним из самых ужасных людей, которых знала история. Но были на Земле люди, среди которых даже он не кажется выдающимся. Собрали 5 персонажей, которых захочется забыть.

Сиро Исии

Фото © Wikipedia / Сиро Исии

"Японский микробиолог, генерал-лейтенант Сиро Исии, управляющий "Отряда 731" подразделения Императорской армии Японии, которое проводило непостижимо жестокие эксперименты над людьми, а также испытания биологического оружия во время Второй мировой войны. Они препарировали младенцев, беременных женщин и простых мирных жителей — заживо, без анестезии. Из чистого садистского любопытства. Они запирали людей в огромных морозильных камерах, чтобы посмотреть, сколько времени потребуется, чтобы те умерли от обморожения. Размещали живых похищенных мирных жителей рядом с гранатами на разном расстоянии, чтобы посмотреть, как будет отличаться урон от взрыва. <...> Несмотря на некоторые "научные" заключения, этот ужас, который они устраивали только из садистского удовольствия или любопытства, делает их едва ли не хуже представителей нацистской Германии. Например, в ходе одного эксперимента было зафиксировано время, которое потребовалось трёхдневным младенцам, чтобы замёрзнуть насмерть", — _Googan1234.

Рейнхард Гейдрих

Фото © Wikipedia / Рейнхард Гейдрих

"Самым ужасающим в Гейдрихе было то, что он не был злым, в плане каким-то дьяволом во плоти или садистом. Он был злым в том смысле, что был полностью лишён какой-либо человечности, включая любые эмоции, присущие людям. Саму идею холокоста изобрёл не потому, что хотел мучить евреев, а потому что просто нашёл это наиболее эффективным способом их истребления, как будто считал это простой проблемой, которую надо решить. И не важно, что "проблема" — жизни людей, а его "решение" — геноцид. Неудивительно, что даже Гитлер был обеспокоен им, называя его "человеком с железным сердцем". <...> Если ад существует, он попал в самое тёмное и страшное место, которое мы и представить не можем. Ни в одной из версий загробной жизни действительно нет достаточно ужасного места, которого Гейдрих был бы достоин", — xRRainX.

Питер Скалли

Фото © Wikipedia / Питер Скалли

"Австралийский педофил, который отправился на Филиппины, чтобы охотиться на детей из бедных семей. Он создал международную сеть, которая занималась созданием хардкор-контента с пытками и сексуальным насилием над детьми. В Даркнете разошлось его видео под названием Daisy's Destruction ("Разрушение Дейзи"), в котором он среди прочего изнасиловал и пытал 18-месячного ребёнка. А ещё он заставлял детей копать себе могилы перед тем, как задушить их верёвкой. Я не пытаюсь приуменьшить вину Гитлера, но у него была конечная цель — избавить мир от людей, которых он считал "плохими". Конечная цель Питера Скалли — разбогатеть, убивая и насилуя младенцев. Если мне приставят пистолет к голове и попросят назвать самого злого, развратного, мерзкого человека, что я могу представить, то тут и думать не надо — Питер Скалли", — kebastian.

Джошуа Блайи

Фото © Twitter / outofmyhandfilm

"Бывший либерийский полевой командир Джошуа Блайи, также известный как "Генерал Голая Задница" за то, что вёл бой полностью голым. Перед боем и после взятия города он вместе со своими генералами убивал ребёнка, вырезал у него сердце и съедал его;

Беспричинно уродовал и лишал конечностей случайных людей;

Похищал детей и использовал их в качестве ребят-солдат, накачивая наркотиками, чтобы сохранить над ними контроль;

В интервью заявил: "Я заходил в воду, где играли дети. Нырял под воду, хватал одного, тащил под воду и ломал ему шею. Иногда я провоцировал несчастные случаи. Иногда просто убивал их";

Обратился в христианство и стал пастором как раз к расследованию его военных преступлений, свидетельствовал против бывших коллег и утверждал, что убил более 20 000 человек. Получил прокурорскую амнистию;

Теперь путешествует по стране, сближаясь со своими жертвами — людьми, которых он калечил, людьми, которых похищал в детстве, родственниками убитых им. Требует, чтобы они простили его во имя Христа", — Mischief_Makers.

Джимми Сэвил

Фото © Wikipedia / Джимми Сэвил